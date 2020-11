Hollandsk Odense-stjerne indstiller karrieren til sommer

Den hollandske playmaker Nycke Groot er i gang med sin sidste sæson som håndboldspiller.

Således meddeler hendes klub, Odense Håndbold, at den 32-årige Groot indstiller karrieren efter denne sæson.

Nycke Groot har i en årrække også været en stjerne på Hollands landshold, der har vundet medalje ved både EM og VM. Men det har også tæret på bagspilleren.

Til Odense Håndbolds hjemmeside siger hun, at hun efter mange år på topplan føler sig både fysisk og mentalt slidt.

- Når man skal spille på højeste niveau, kræver det, at man har det fornødne overskud på alle parametre, og jeg kan mærke, at batterierne er ved at være tømte, så tiden er inde til at stoppe, mens legen er god, siger Nycke Groot.

Beslutningen møder respekt hos Odense-træner Ulrik Kirkely.

- Vi respekterer og bakker selvfølgelig op om den beslutning, som Nycke har truffet. Nycke er en fantastisk dygtig håndboldspiller, som har en enorm flot karriere bag sig.

- Hun har betydet og betyder stadig utrolig meget for Odense Håndbold - både på og uden for banen, siger Ulrik Kirkely.

Groot skiftede til Odense i sæsonen 2019/20 fra det ungarske storhold Györ, som hun i sæsonenerne fra 2016/17 til 2018/19 vandt Champions League med tre år i træk.

Tidligere i karrieren tørnede hun også ud for FCM og TTH Holstebro.

Hun var med til at vinde VM-sølv i 2015 og VM-bronze i 2017. Ved EM er det blevet til medaljer af de to samme karat i henholdsvis 2016 og 2018.