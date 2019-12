Hollands håndboldkvinder vinder VM-guld for første gang

Efter at have opnået sølv og bronze ved de seneste to verdensmesterskaber strøg hollænderne søndag helt til tops, da Spanien blev besejret med 30-29 i en højdramatisk finale i Japan.

Hollands Lois Abbingh scorede det afgørende mål på straffekast i de absolut sidste sekunder, hvilket udløste euforiske jubelscener.

Fem af de nykårede verdensmestre har deres daglige gang i en dansk klub: Debbie Bont (København), Larissa Nüsser (København), Tess Wester (Odense), Dione Housheer (Nykøbing Falster) og Estavana Polman (Esbjerg).

Særligt sidstnævnte strålede i VM-finalen med ni scoringer, men i slutfasen spillede Tess Wester også en stor rolle i målet.

Det var egentlig spanierne, som indledte jagten på VM-guldet bedst. Det spanske forsvar fik en god start på kampen og var med til at lægge grundlaget for, at spanierne hurtigt kom foran med fire mål.

Midtvejs i første halvleg begyndte kampen så at tippe over i Hollands favør. Esbjerg-stjernen Estavana Polman var med storspil blandt andet med til at sørge for, at Holland førte 16-13 efter de første 30 minutter.

Hun fortsatte de gode takter efter pausen, og da Holland bragte sig foran 21-16, lignede det en sikker march mod verdensmesterskabet.

Carlos Viver tog en timeout på den spanske bænk, og hans opsang og taktiske justeringer gav pote.

Stille og roligt blev hollændernes føring spist, og med halvandet minut tilbage kom udligningen så til 29-29, da to unødvendige hollandske fejl blev straffet.

Med cirka 35 sekunder tilbage blev hollænderne så dømt for nøl, og Spanien fik muligheden for at vinde kampen i ordinær spilletid, men muligheden blev misbrugt.

I målet reddede Tess Wester det spanske skudforsøg, og da hendes forsøg på at sætte en kontra i gang blev ulovligt blokeret, fik en spanier rødt kort, mens Holland fik straffekast. Det udnyttede Lois Abbingh, og så var VM-guldet en realitet.