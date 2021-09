Hollændere sender dansk dartduo ud af hold-VM

Første runde blev endestationen for den danske dartduo Niels Heinsøe og Andreas Toft Jørgensen ved VM for hold.

Heinsøe og Toft Jørgensen tabte med 1-5 i legs i et format, hvor der blev spillet to mod to, og spillerne skiftedes til at kaste deres dartpile.

Danskerne fik ellers en god start og vandt første leg, men derfra tog van Gerwen og hans makker, Dirk van Duijvenbode, over.

Michael van Gerwen har tre gange tidligere vundet VM for hold. Det var dog med dartlegenden Raymond van Barneveld som makker.

Niels Heinsøe eller Andreas Toft Jørgensen kan ende med at stå over for Michael van Gerwen igen i næste uge i en anden prominent turnering.

Her stiller danskerne og van Gerwen nemlig op i Nordic Darts Masters i Forum i København.

Heinsøe eller Toft Jørgensen kan dog tidligst møde van Gerwen i en eventuel finale i Forum, og det vil være en gedigen overraskelse, hvis en af de to danskere skulle komme så langt.

Flere af dartsportens største stjerner stiller således op i den danske turnering. Blandt andre den forsvarende verdensmester, Gerwyn Price, samt de tidligere verdensmestre Gary Anderson og Peter Wright.

Fallon Sherrock er også med. Hun blev i december 2019 den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved mændenes VM.

Nordic Darts Masters afholdes fredag og lørdag i næste uge med kvartfinaler, semifinaler og finale på sidstedagen.

Ud over Andreas Toft Jørgensen og Niels Heinsøe er danske Ivan Springborg også med i turneringen, som egentlig skulle have været afholdt sidste år, inden den blev udskudt på grund af coronapandemien.

Den samlede præmiepulje i Nordic Darts Masters er på 60.000 britiske pund, hvilket svarer til cirka 520.000 kroner. Vinderen får 174.000 kroner.