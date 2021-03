Holger Rune tager første ATP-sejr i karrieren

Kramperne fra kvalifikationsfinalen holdt sig på sikker afstand, da tennistalentet Holger Rune tirsdag for første gang i karrieren vandt en kamp i hovedrunden i en ATP-turnering.

I anden runde venter den rutinerede, men også voldsomt ustabile, franskmand Benoît Paire, som Holger Rune slog ved en opvisningsturnering i Danmark i slutningen af sidste år. Paire er andenseedet i turneringen.

Mens danskeren debuterede i ATP-sammenhæng i sidste uge i Argentina med et tæt nederlag i første runde, så var der tirsdag tale om debut for Sebastian Baez på højeste niveau, på trods af at han ligger 153 pladser højere på verdensranglisten end Rune.

Danskeren var hårdt plaget af kramper efter sin finale i kvalifikationen til hovedrunden, men det blev slet ikke et tema. Iklædt blåt tøj og små spikes for at holde det coronalange hår væk fra øjnene leverede han en stærk præstation fra start til slut.

Han åbnede stærkt med en rent serveparti, men ellers var kampens start præget af tætte servepartier, hvor begge spillere måtte slide for ikke at blive brudt.

Allerede i andet parti havde Holger Rune to breakbolde, men den lille argentiner afværgede begge.

Det var Rune, som spillede sig tætteste på servegennembrud, og det lykkedes, da han på sin fjerde breakbold i kampen fremprovokerede en fejl hos Baez.

Argentineren udnyttede et lille dansk koncentrationssvigt efterfølgende til at bryde tilbage. Men Holger Rune fik samlet sig selv hurtigt, brød flot til 5-3 direkte efter, og så servede han sikkert sætte hjem med et rent parti.

Sebastian Baez havde svært ved at komme igennem med sit grundspil, for Holger Rune var stærkest fra baglinjen. Og så var argentinerens repertoire i værktøjskassen begrænset. Med sine blot 170 centimeter er hans server heller ikke et stort våben.

Selvtilliden havde nu sat sig i ketsjerhovedet på Rune, som dominerede tungt fra andet sæts indledning.

Han brød Baez, holdt sikkert serv selv og tog endnu et break til 3-0.

Han havde lagt en etsporet motorvej for sig selv mod sejren, og den fulgte han næsten uden udsving.

Han misbrugte fire matchbolde i første omgang i Baez' serv, men efterfølgende blev sejren servet hjem på Holger Runes sjette matchbold.