Holger Rune taber ATP-debut trods drømmestart

Det startede helt forrygende, men endte med et forventet nederlag, da tennistalentet Holger Rune fik debut på ATP-touren, sportens højeste niveau.

Efter at have spillet den erfarne spanier ud af banen i første sæt, tabte Holger Rune tråden og begyndte at lave fejl.

Og i kampens sidste halvdel kunne man pludselig bedre forstå, hvorfor Ramos-Vinolas er nummer 46 på verdensranglisten og Rune nummer 406.

Danskeren, der er med i grusturneringen på et wildcard brugte kun 26 minutter på at vinde første sæt.

Da han derefter indledte andet sæt med et servegennembrud, begyndte det at ligne en chokerende let debutsejr.

Men rytmen blev brudt, da spanieren ved stillingen 2-1 udbad sig tid til lægebehandling.

Ramos-Vinolas havde tilsyneladende problemer med den ene lyske, og pausen så ud til at give ham et skud ny energi.

Da spillet kom i gang igen, brød Ramos-Vinolas straks Runes serv for første gang i kampen. Og selv om der straks blev brudt tilbage, var danskerens dominans væk.

To servegennembrud yderligere gav spanieren en sætsejr på 6-4, og nu var kampen vippet.

Ramos-Vinolas bragte sig foran 4-1 i afgørende sæt, og ved stillingen 5-3 tilspillede han sig tre matchbolde. Rune afværgede den første, men så var det også slut.

Spanieren skal nu møde Dominik Koepfer i anden runde. Den 26-årige tysker er nummer 71 på verdensranglisten.