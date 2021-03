Holger Rune påpeger mentale mangler efter debutnederlag

Rune, der rangerer som nummer 406 på verdensranglisten, havde fået et wildcard til Argentina Open, hvor han længe havde et særdeles godt tag på verdens nummer 46, Albert Ramos-Viñolas fra Spanien.

Det 17-årige danske tennistalent Holger Rune var tirsdag aften tæt på at snuppe en fornem skalp, da han for første gang i karrieren deltog i en ATP-turnering.

Danskeren vandt første sæt med 6-2 og førte med 2-0 i andet sæt, inden spanieren fik overtaget og vandt de to sidste sæt med 6-4, 6-3.

Derfor var Rune skuffet, men han nåede at vise, at han spillemæssigt sagtens kan være med på sportens højeste niveau.

- Jeg startede godt i første sæt og spillede min gameplan til perfektion. Det er ikke for at lyde overlegen eller noget, men han kunne næsten ikke følge med i mit tempo. Mit niveau, min form og mit spil er der til at kunne slå de her drenge, siger Rune på det efterfølgende pressemøde ifølge TV2 Sport.

- Men mentalt er jeg åbenbart ikke helt klar, tilføjer den unge dansker.

Albert Ramos-Viñolas bad i andet sæt om at få behandling, men Runes fornemmelse var, at spanieren intet fejlede, men blot ønskede pausen for at bryde danskerens rytme.

- Han prøvede at komme ind i hovedet på mig, og jeg prøvede bare at fokusere så meget på mig selv som muligt, fortæller Rune.

Det er ikke første gang i seniorkarrieren, at Holger Rune oplever, at en modstander forsøger at slå ham med mentale kneb.

I december følte han sig groft chikaneret i finalenederlaget til svensk-rumæneren Dragos Nicolae Madaras ved en ITF-turnering i tyrkiske Antalya.