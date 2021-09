Holger Rune melder fra til dansk Davis Cup-hold

Når det danske tennislandshold i næste uge møder Thailand i Davis Cup, bliver det uden landets bedste herrespiller.

Holger Rune har valgt at melde fra til kampen for i stedet at jagte ranglistepoint, der kan sende ham op blandt de 100 bedste i verden.

- Jeg har altid været åben om mine mål, og et af dem var at spille mig ind i top-100 ved udgangen af 2020.

- Det var ikke muligt på grund af den internationale nedlukning, men det er i høj grad muligt i år, og jeg vil give alt, hvad jeg har, hvilket betyder, at jeg er nødt til at spille så mange turneringer som muligt indtil november 2021, hvor sæsonen slutter, skriver Holger Rune på Instagram.

Den 18-årige dansker, der fik grand slam-debut i det igangværende US Open, er lige nu rangeret som verdens nummer 145.

Han har ambitioner om at blive direkte kvalificeret til Australian Open til januar, og det kræver en placering blandt de 100 bedste.

Den talentfulde dansker slår fast, at han er klar til at stille op for landsholdet igen på et senere tidspunkt.

- Siden jeg var barn, har jeg med stolthed repræsenteret mit land og viftet med flaget i enhver kategori og aldrig misset en begivenhed.

- Jeg lover, at jeg kommer tilbage meget snart, lyder det.

Det danske Davis Cup-hold spiller i World Group II og møder Thailand i en kamp, der er udsat fra september 2020.

Opgøret spilles 17.-18. september i Kolding.