Holger Rune genåbner sin sæson mod Björn Borgs søn

Godt nok har Leo Borg tennis-dna, som Holger Rune ikke kan matche, men danskeren må alligevel betegnes som relativt klar favorit til kampen.

Holger Rune ligger nummer to i verden inden for juniortennis, som han faktisk har droppet for at satse fuldt ud på seniorkarrieren, mens Leo Borg er helt nede som nummer 111 på samme rangliste.

Danskeren er seedet som nummer tre i den lille turnering.

Det på papiret stærkeste navn i turneringen, som består af otte spillere, er nordmanden Viktor Durasovic. Han rangerer som nummer 336 på ATP's verdensrangliste og er topseedet i turneringen.

Ham møder Holger Rune i sin sidste puljekamp, mens anden kamp er mod den 24-årige svensker Eric Ahrén Moonga, der rangerer som nummer 1318 i verden.

Puljens to bedste spillere går videre til semifinalerne, der spilles lørdag. Det samme gør finalen.

Der spilles efter Fast4-formatet, hvor der spilles først til fire vundne partier i hvert sæt. Ved 3-3 i partier afgøres sættet med en tiebreak, hvor der spilles til 7, som man kender det.

Hvis spillerne vinder hver et sæt, er der ikke noget tredje sæt. I stedet afgøres kampen med en match-tiebreak, hvor der spilles til 10.