Holger Rune går i stå og ryger ud af Challenger-turnering

Tyske Daniel Masur sendte 16-årige Rune, der var med på et wildcard, hjem med et nederlag i tre sæt på 6-3, 4-6, 1-6.

Danskeren kom ellers godt fra start mod Daniel Masur, der ligger nummer 231 på verdensranglisten og er seedet som nummer 11 i turneringen, og brød tyskerens serv i kampens første parti. Det blev også 2-0, inden Masur kom i gang og både reducerede, udlignede og bragte sig foran ved at vinde tre partier i træk.

Men Holger Rune svarede tilbage og vandt på imponerende vis sættet ved at tage de efterfølgende fire partier.

Andet sæt bølgede knap så meget frem og tilbage. Masur lagde ud med at komme foran 2-0 og formåede at holde sin føring hele sættet. Rune havde to breakbolde ved 2-3, men missede muligheden for at udligne.

I tredje og afgørende sæt havde danskeren tilsyneladende ikke så meget tilbage at skyde med. Rune lagde ganske vist ud med at holde sin serv, men tabte efterfølgende seks partier i træk og dermed også kampen.

Tidligere på året vandt Rune juniorturneringen ved French Open.

Det er hans plan at flytte fokus over på seniorturneringerne fremover. Rune har blot to yderligere juniorturneringer i kalenderen i år - US Open og sæsonfinalen.

Han har tidligere spillet seniorturneringer, der ligesom den i Holland giver point til ATP-verdensranglisten. Her ligger danskeren aktuelt nummer 601.