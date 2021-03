Holger Rune forspilder chancer og taber revanchedyst

Mandag sprang tennistalentet Holger Rune 93 pladser frem på verdensranglisten, men det bliver ikke i denne uge, at han tager et nyt stort spring frem.

Rune, der nu er nummer 317 i verden, tabte til listens nummer 253, Sebastian Baez, med 2-6, 4-6.

Det er ellers blot seks dage siden, at den 17-årige dansker slog netop argentinske Baez ligeledes i Santiago, men denne gang var momentum skiftet.

Det blev de spildte muligheders kamp for Rune, der blot formåede at udnytte 2 ud af 14 breakbolde i kampen.

Selv om Rune tabte første sæt klart, var der længe tale om stor jævnbyrdighed. Således tog det hele 32 minutter at afvikle de første fire partier.

Rune blev brudt til 0-1 efter et maratonparti, men ved stillingen 1-2 spillede han sig til hele seks breakbolde, hvor han kunne bringe balance.

Baez afværgede dog dem alle i det mere end 15 minutter lange parti og øgede til 3-1.

Det tog gejsten lidt fra Rune, og Baez kunne efter endnu et servegennembrud sikre sig sættet med 6-2.

I andet sæt var danskeren dog klar fra start. Han brød til 2-0, men kom i problemer allerede i sit efterfølgende serveparti.

Igen snuppede Baez et langt parti og udlignede til 2-2 på sin femte breakbold i partiet.

Da Baez brød til 4-3, så det sort ud, men for en gangs skyld vandt Rune et af de lange partier og udnyttede sin femte breakbold til at udligne til 4-4.

Det nyttede bare ikke så meget, da Rune tabte sit efterfølgende parti, og herefter servede Baez sejren hjem, da Rune sendte bolden langt ud af banen på den første matchbold.

Da Rune slog Baez i sidste uge, var det danskerens første sejr i karrieren på ATP-niveau, som er tennisspillernes højeste.

Rune nåede kvartfinalen efter at have været igennem kvalifikationsturneringen først.

I denne uge var der altså tale om en Challenger-turnering, som er det næsthøjeste niveau.