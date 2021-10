Holger Rune får sin Indian Wells-debut fredag aften

Af Indian Wells' hjemmeside fremgår det, at kampen skal spilles på Stadium 4. Den er planlagt til at gå i gang umiddelbart efter mødet mellem Tereza Martincová og Elina Svitolina, der begynder klokken 11.00 lokal tid - 20.00 dansk tid.

Den 25-årige Escobedo er nummer 178 på verdensranglisten, mens den 18-årige dansker er nummer 124.

Det er første gang, at de to står over for hinanden.

Escobedo kvalificerede sig til hovedturneringen med en sejr på 6-2, 6-4 over Mikhail Kukushkin fra Kasakhstan, der er rangeret som nummer 149 i verden.

Skulle det lykkes for Holger Rune at vinde, står det allerede klart, at modstanderen i anden runde i så fald bliver den 13.-seedede chilener Cristian Garin, der er siddet over i første runde.

Holger Rune fik et wildcard til turneringen, der anses for at være den største efter de fire grand slam-turneringer.