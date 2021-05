Holdkammerat hylder VM-målmands Youtube-redning

Særligt en redning tidligt i kampen vakte opsigt.

En russisk spiller havde frit skud fra tæt hold og havde et halvt mål at sigte efter. Men med en lynhurtig reaktion kom Dahm på tværs og fik sin gribehandske på pucken.

Russeren skøjtede væk med et vantro grin, og også Dahms holdkammerater er imponerede.

- Han lavede nogle redninger til Youtube, og det hjælper bare holdet meget, at man ved, at han kan redde nogle pucke dernede, siger forwarden Morten Poulsen.

Den 34-årige målmand er i denne sæson blevet østrigsk mester med Klagenfurt og blev samtidig udnævnt til ligaens mest værdifulde spiller.

- Det er en utrolig karriere, han har haft. Da han var midt i 20'erne spillede han stadig i Danmark. Nu spiller han på højt, internationalt niveau og er lige blevet østrigsk mester. Det er super fortjent, at han får den ros, siger Poulsen.

Landstræner Heinz Ehlers er også tilfreds med sin målmands præstationer ved VM.

- Han har stået fremragende indtil nu. Man skal have en god målmand, hvis man skal have en chance for at vinde på det her niveau. Og det har han været.

- Man skal dog heller ikke glemme, at vi spiller et forsvarsspil, som er en klar fordel for ham. Han får utrolig meget hjælp dernede, siger Heinz Ehlers.

Efter fire VM-kampe står Sebastian Dahm med en redningsprocent på 91,59.