Holdkammerat hylder Kragh: Han er sindssygt seriøs

Det mener holdkammeraten Casper Pedersen efter at have set sin landsmand køre alene over målstregen i Lyon lørdag eftermiddag.

Søren Kragh Andersens (Sunweb) solosejr på 14. etape af Tour de France er belønning for hans altid seriøse indstilling til sit job som professionel cykelrytter.

- Han er sindssygt fokuseret og seriøs. Jeg har stor respekt for den måde, han kan gå i "boks" på. Han har et stort fysisk talent, men man må også give ham cadeau for den måde, han arbejder på, siger Casper Pedersen.

De to danskere er del af et Sunweb-hold, der uden de store stjernenavne har udviklet sig til et af løbets mest iøjnefaldende.

Efter at have været tæt på adskillige gange har holdet tilsyneladende fundet den rette opskrift.

Marc Hirschi vandt i torsdags, og lørdag sørgede Søren Kragh Andersen altså for holdets anden sejr på tre dage.

- Det er helt sindssygt. Folk sagde, at vi bare skulle blive ved at arbejde, som vi gjorde, så skulle sejrene nok komme. Det gør de så nu.

- Vi havde ikke specifikt satset på Søren. Det kunne lige så godt have været en af de andre. Men vi har en meget åben taktik og et ret stærkt hold, så det er bare fedt, at en af os lykkedes, siger Casper Pedersen.

Han var selv en del af Sunwebs offensive taktik og kom tidligt med i et udbrud, som han dog hurtigt erklærede for et håbløst projekt.

I slutfasen skulle han holde sig til, så han eventuelt kunne spurte en god slutplacering hjem. Og det lykkedes Tour-debutanten at klemme sig ind på en femteplads.

- Vi vidste godt, at denne etape ville passe godt til os danskertyper med nogle små bakker ind imod mål.

- Derfor prøvede vi i går (fredag, red.) bare at holde os i skjul og spare kræfter, fordi vi vidste, at i dag ville vi gå 100 procent efter det, forklarer Casper Pedersen.

Søren Kragh Andersens etapesejr er den første danske Tour-sejr i to år. Senest vandt Magnus Cort en etape i 2018-udgaven af løbet.