Holdindsats giver håb i AGF: Har lignet hovedløse høns

- Den holdpræstation er noget, vi i den grad har manglet. Vi har haft et efterår, hvor vi tit har lignet 11 hovedløse høns, når vi løb rundt inde på banen.

- Her præsterede vi endelig som et hold, siger forsvareren Pierre Kanstrup.

Aarhusianerne havde før kampen kun samlet fire point i syv kampe under træner David Nielsen.

Alligevel formåede AGF'erne at komme tilbage, selv om de var bagud 0-2 på Brøndby Stadion.

- Over en bred kam en stærk, stærk, stærk præstation.

- Vi kunne have vundet, og vi kunne have tabt. Præstationen er for mig det vigtige. Spillerne fik vist, at vi kan præstere maksimalt, og det vil jeg tage med ind i det nye år, siger David Nielsen.

Han er glad for den trodsreaktion, hans spillere viste på en dag, hvor "mange regnede med, at vi skulle slagtes". Den ånd skal holdes ved lige i vinterpausen.

- Vi får træningskampe og en træningslejr, hvor vi kan arbejde med tingene, så vi kan få spillerne til at præstere, som de gjorde i dag, siger David Nielsen.

Den netop afsluttede halvsæson har kun indbragt 19 point i 19 kampe, og det er selvfølgelig langt fra et tilfredsstillende udbytte.

Alligevel er der "kun" syv point op til Superligaens top-6, som før sæsonstarten var klubbens målsætning. Der er syv runder til at lukke hullet.

- Det koncentrerer vi os ikke særlig meget om. Vi har haft så dårligt et efterår, og vi skal rejse os. Det er ærlig talt lidt af et under, at der ikke er længere op, siger Pierre Kanstrup.