Holdchef slår streg over dopingfortid: Riis er forandret

Men NTT-holdets grundlægger, Douglas Ryder, mener ikke, at tidligere fejltagelser skal komme på tværs af det nye samarbejde.

- Vi lærer af vores fejl, og for mig er det vigtigt, at vi som hold har en stærk holdning imod det (doping, red.), siger Douglas Ryder.

Bjarne Riis erkendte i 2007 at have dopet sig i en del af sin aktive karriere.

Otte år senere udsendte Anti Doping Danmark en rapport, der konkluderede, at Riis som holdejer kendte til brugen af doping på sit tidligere cykelhold, da holdet hed Team CSC.

NTT-chef Ryder har dog fået et positivt indtryk efter adskillige indgående samtaler med den kontroversielle dansker.

- Jeg har lært Bjarne at kende som person og har set den lidenskab og det aftryk, han har sat på cykelsporten gennem årene. Vi talte sammen første gang i 2015, så det har været på vej i lang tid.

- Det er dejligt at få muligheden for at arbejde med en med den erfaring. En, der måske har begået fejl og lært af dem.

- Han har lavet sine fejl, men det er fortid. Han er en forandret mand, og jeg tror, at han kan tage dette hold i den rigtige retning, siger Douglas Ryder.

Selv er Riis udmærket klar over, at hans person altid vil tiltrække sig kritikere i cykelsportsmiljøet.

- Jeg mener, at jeg i tilstrækkelig grad har givet udtryk for, at jeg ved, at jeg har begået fejl i min tid. Det har jeg også undskyldt, og det gør jeg gerne igen, hvis det er nødvendigt.

- Men jeg mener også, at dem, der kender mig, ved hvad jeg står for, og hvad min holdning er. At jeg ikke kommer til at please alle, det er jeg godt klar over. Det kan jeg ikke gøre ret meget ved, siger Bjarne Riis.

Allerede torsdag tager Riis hul på jobbet som sportslig ansvarlig for NTT Pro Cycling, når han flyver til Spanien for at mødes med rytterne og de ansatte omkring holdet.