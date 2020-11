Holbæks verdensmestre forenes

Det står klart, efter at holbækkeren Jakob Egholm er hentet til Trek for 2021-sæsonen. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

I forvejen råder Trek over den tidligere verdensmester Mads Pedersen, der bor i Holbæk, Niklas Eg, Alexander Kamp og Mattias Skjelmose Jensen.

- Jeg er så glad for at skifte til dette hold. Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg kan stadig ikke tro det, men jeg er glad for at være en del af holdet fra 1. januar, siger 22-årige Egholm.

- Fra mit tv har jeg set holdet køre nogle af de største cykelløb, siden holdet blev etableret. Jeg håber, jeg kan gøre det godt på holdet, og jeg er meget ivrig efter at vise mit potentiale, siger han.

Han er glad for at blive en del af en håndfuld danskere på holdet, der også har Kim Andersen som sportsdirektør.

- De er nogle gode kammerater, og jeg går godt i spænd med dem allerede. Det er virkelig fedt at have et dansk aftryk på dette hold, og jeg tror, vi kan lave nogle gode resultater sammen, siger Egholm.

Han skifter til Trek efter to år hos det amerikanske hold Hagens Berman Axeon.

Et af Egholms største resultater i karrieren indtil videre kom i 2016. Dengang vandt han VM i linjeløb for juniorer i Qatar.