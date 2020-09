Hoffenheim tager fusen på Bayern og banker mestrene

Efter nederlag til Dortmund og et enkelt point til RB Leipzig lørdag havde de forsvarende mestre ellers mulighed for at trække en smule fra med en sejr over Hoffenheim søndag.

Men sådan skulle det ikke gå. Et velspillende Hoffenheim-hold udnyttede, at Bayern-spillerne var uskarpe og tog hjemme en sikker sejr på hele 4-1.

Dermed er det Hoffenheim og ikke sydtyskerne, der har maksimumpoint efter de to første kampe.

Hoffenheim viste tidligt, at Bayern München næppe ville få lige så let ved at tage tre point søndag, som de forsvarende mestre havde i sæsonåbneren mod Schalke 04, som blev knust med 8-0.

Efter et kvarter steg Ermin Bicakcic til vejrs efter et hjørnespark og snittede bolden i mål til 1-0.

Små ti minutter senere blev hjemmeholdets føring så fordoblet. Bayerns Benjamin Pavard kom med en klodset tilbagelægning til at sende Munas Dabbur alene mod mål i en friløber.

Israeleren var kølig og vippede med en fræk afslutning bolden over Manuel Neuer.

Men så hankede gæsterne op i sig selv. Joshua Kimmich sørgede for en smule optimisme for Bayern, da han med et elegant spark fra sin position lidt uden for feltet sendte bolden i mål via undersiden af overliggeren.

Øjeblikket efter kom Robert Skov på banen for Hoffenheim i stedet for en skadet Ermin Bicakcic.

Robert Lewandowski, der startede på bænken, blev sendt på banen cirka ti minutter inde i anden halvleg i jagten på den forløsende udligning.

Men den polske stjerneangriber var ikke løsningen. Bayern kæmpede med at komme frem til de store chancer.

Det gjorde Hoffenheim ikke. Robert Skov fik serveret bolden i feltet med kun Manuel Neuer foran sig med cirka 20 minutter tilbage, men den tyske målmand fik pareret danskerens skud med foden.

Lidt efter var der så gevinst for Hoffenheim. Andrej Kramaric modtog bolden i feltet, tæmmede den med låret og halvflugtede den forbi Neuer til 3-1.

Kampens afslutning bød på muligheder i begge ender. Bayern smed alt frem, og det udnyttede Hoffenheim til at slå kontra.

Ihlas Bebou blev sendt i dybden, og Neuer endte med at nedlægge angriberen i feltet, så der blev dømt straffespark, i takt med at kampuret rundede 90 minutter.

Det sparkede Andrej Kramaric sikkert i kassen, så det endte med en mindre ydmygelse af storklubben fra München.

Jacob Bruun Larsen så hele kampen fra Hoffenheims bænk.