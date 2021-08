Højt pres og mod bliver FCM's nøgle i returkamp mod PSV

- Det bliver ikke nogen nem opgave, konstaterer FC Midtjyllands træner, Bo Henriksen, forud for returkampen på MCH Arena.

Selvom Bo Henriksen erkender, at PSV er et stærkt mandskab, er han dog optimistisk og ser muligheder for en stor overraskelse i returkampen.

- Vi er klar over, at det er et klassehold, vi møder, og selvfølgelig kommer strategien til at ændre sig i kampen alt efter resultat og stilling.

- Det bliver helt afgørende for os, at vi for det første tør at presse dem højt og være modige, og specielt skal vi se, om ikke det kan lade sig gøre at turde spille imod dem, holde fast i bolden i deres pres og spille forbi kæderne, når de kommer med de der seks mand, som går i ret aggressivt pres fra starten af, siger Bo Henriksen.

Han medgiver, at det meste peger i retning af exit for midtjyderne, der fortsat har fem spillere ude med coronavirus.

- Det ville være en stor sensation, hvis det kan lade sig gøre, men vi skal da give det det skud, det fortjener. Det er det allervigtigste, siger FCM-træneren.

Hvis det lykkes FC Midtjylland at gå videre til fjerde runde af Champions League-kvalifikationen, skal midtjyderne møde vinderen af Spartak Moskva - Benfica.

Ryger FC Midtjylland ud af kvalifikationen, skal holdet spille gruppespil i Europa League.