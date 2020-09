Højgaard og Kjeldsen starter i toppen i Andalusien

Men torsdag skete det altså igen. Højgaard ligger således på en delt sjetteplads efter første runde af Andalucia Masters, der spilles nær Sotogrande i Spanien. Den 19-årige dansker gik de 18 huller i par.

Det samme gjorde Søren Kjeldsen, der dermed gør Højgaard selskab på den delte sjetteplads.

Den danske golfveteran Thomas Bjørn samt Thorbjørn Olesen er lige i hælene på deres to landsmænd. Begge er et slag over par.

Joachim B. Hansen og Jeff Winther deltager også i Andalucia Masters. Førstnævnte er i tre slag over par på en delt 35.-plads, mens Winther efter en skidt første runde er delt 85'er, seks slag over par.

Fire spillere deler førstepladsen i to slag under par.

Rasmus Højgaard har været brandvarm, efter at European Tour blev sat i gang igen efter coronapausen. Golfteenageren har inden Andalucia Masters spillet fire turneringer og sluttet som nummer to, delt sekser og tre, inden han sidste weekend vandt UK Championship efter omspil.