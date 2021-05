Højgaard leverer fornem åbningsrunde ved golfmajor i USA

Det fine resultat kom i hus takket være en første runde i 71 slag - et slag under banens par.

Særligt hul 7 og 8 blev afgørende for danskeren, da han fra en position i to slag over banens par først lavede en eagle efterfulgt af en birdie, inden han lukkede dagen med et par på hul 9.

Højgaard begyndte torsdag sin runde med at slå ud på hul 10.

Han er sammen med 14 andre spillere på 16.-pladsen fire slag efter den førende canadier Corey Conners.

Canadieren gik den ekstremt vanskelige bane på Kiawah Island i den amerikanske delstat South Carolina i imponerende 67 slag.

Rasmus Højgaard er ikke den eneste skandinav, der ligger i den gode ende af feltet efter turneringens første dag.

Norske Viktor Hovland ligger således på en delt andenplads i tre slag under par. Det samme gør amerikanske Brooks Koepka, der vandt PGA Championship i 2018 og 2019.

Sidste års vinder Collin Morikawa kom også fint fra start torsdag med en runde i to slag under par. Det placerer ham på en delt ottendeplads sammen med blandt andre golflegenden Phil Mickelson.

Nordirske Rory McIlroy fik derimod en forfærdelig start, da han gik de 18 huller i 75 slag, hvilket kun er nok til en delt 77.-plads.

Flere eksperter havde ellers spået McIlroy gode chancer for at vinde sin første golfmajor siden 2014, da han for knap to uger siden fik sin første turneringssejr i næsten to år, da han vandt Wells Fargo Championship i North Carolina.

Der spilles i alt om 67 millioner kroner ved PGA Championsship, der slutter søndag lokal tid. Vinderen får godt 11 millioner.