Højgaard klarer for første gang cuttet i en majorturnering

Den 20-årige dansker er efter anden runde af PGA Championship på en delt 39.-plads i tre slag over par.

Golfspilleren Rasmus Højgaard har for første gang i sin karriere kvalificeret sig til finalerunderne i en af sportens fire største turneringer.

Spillere med en score dårligere end fem slag over par bliver siet fra til weekendens sidste to runder.

Rasmus Højgaard er videre, selv om hans anden runde var betydeligt dårligere end den første med fire bogeys, en dobbelt bogey samt to birdies. Det gav en score på fire slag over par.

Torsdag gik han banen på Kiawah Island i den amerikanske delstat South Carolina i et slag under par.

Den amerikanske veteran Phil Mickelson fører turneringen i fem slag under par sammen med Louis Oosthuizen fra Sydafrika.

Den 50-årige Mickelson jagter sin sjette titel i en af de fire største turneringer og kan blive den ældste vinder af en major, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg går ind til weekenden med en mulighed, og det er jeg virkelig begejstret over, siger han ifølge AFP efter sin runde fredag i tre slag under par.

Det norske stortalent Viktor Hovland formåede ikke at holde fast i den andenplads, han indtog efter første runde. Hovland lavede blandt andet to dobbelt bogeys fredag og falder tilbage til en delt 19.-plads. Samlet er han i par efter to runder.

Omvendt gik det for den tidligere verdensetter Rory McIlroy. Nordireren lå efter en forfærdelig start torsdag på en 77.-plads, men ligger efter anden runde side om side med Rasmus Højgaard i tre slag over par.

Der spilles i alt om 67 millioner kroner ved PGA Championsship, der slutter søndag lokal tid. Vinderen får godt 11 millioner kroner.