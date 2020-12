Højgaard får oprejsning med fin runde i sæsonfinale

Højgaard gik runden i 68 slag svarende til fire slag under par.

Dermed fik han oprejsning for den knap så gode åbning torsdag, hvor han blev noteret for 76 slag.

Nu befinder han sig samlet i par, hvilket rækker til en placering som delt nummer 30. Efter torsdag var han delt nummer 57.

Fredag leverede han fem birdies og en bogey. Torsdag var resultatet det stik modsatte.

Højgaard er ti slag efter den førende amerikaner, Patrick Reed, der fredag gik runden i forrygende 64 slag.

Feltets anden dansker, Joachim B. Hansen, blev fredag noteret for en runde i 72 slag. Han er nu i samlet to slag over par på en delt 40.-plads.

Turneringen har deltagelse af sæsonens 65 bedste spillere på European Tour, og turneringen har en præmiepulje på otte millioner dollar, hvilket svarer til næsten 50 millioner kroner. Vinderen af turneringen scorer lidt over 18 millioner kroner.

Sidste år vandt spanieren Jon Rahm den lukrative turnering for anden gang i karrieren, men han deltager ikke i år.

DP World Tour Championship er den sidste turnering i 2020-sæsonen på European Tour.