Højgaard ender i den tunge ende i USA efter rædselsrunde

Det danske golftalent gik fjerde og sidste runde i hele ti slag over par efter blandt andet at have lavet en femdobbelt bogey undervejs.

Det sendte Højgaard, der i forvejen befandt sig i den kedelige ende af stillingen, ned blandt de allersidste. Han ligger søndag aften dansk tid på en 67.-plads ud af 71 spillere i den amerikanske turnering.

Højgaard er i alt 12 slag over par. Adskillige spillere er stadig i gang med runden - heriblandt dem der kæmper om sejren - så danskerens endelige placering kan stadig nå at ændre sig.

De igangværende spillere ligger dog et godt stykke over danskeren, så meget skal gå galt for dem, hvis Højgaard skal gøre sig forhåbninger om at hoppe lidt længere op i stillingen.

Amerikanske Collin Morikawa startede fjerde runde som den førende. Han begyndte sin runde lidt før klokken 20 søndag aften dansk tid.

WGC Championship er en del af World Golf Championship-serien, der byder på fire årlige turneringer, som er blandt de mest pengestærke inden for herregolf. Det er første gang, at Rasmus Højgaard stiller til start i en af disse.

Golfsportens største navne deltager også, men ikke Tiger Woods, som tidligere på ugen var involveret i en trafikulykke, hvor han pådrog sig alvorlige skader i det ene ben.

Af samme grund hædrede adskillige spillere søndag det amerikanske golfikon ved at spille fjerde runde i sorte bukser og røde trøjer, Woods' foretrukne kombination, og med bolde, hvorpå der stod "Tiger".

Præmiepuljen i WGC Championship er på 10,5 millioner dollar, hvilket svarer til 64 millioner kroner. Vinderen får cirka 11 millioner kroner.