Højdepunkter i dansk tennis fra Sperling til Wozniacki

* Kurt Nielsen (1930-2011).

Nåede herresinglefinalen i Wimbledon i 1953 og 1955, men tabte dem begge. Han fik dog sin grand slam-titel, da han i 1957 vandt US Open i mixeddouble med Althea Gibson. Nielsen spillede samtlige Davis Cup-kampe for Danmark fra 1948 til 1960 og vandt i alt 49 DM-titler.

* Torben Ulrich (1928-).

Ulrich var aktiv fra 1940'erne og helt frem til 1980'erne. Som 48-årig var han nummer et på verdensranglisten for seniorer over 45 år. Han optrådte på Davis Cup-holdet som 48-årig og er dermed den ældste, der har spillet på holdet. Han blev desuden et stort navn inden for jazz- og filmverdenen.

* Jan Leschly (1940-).

Jan Leschly var Danmarks bedste herrespiller i 1960'erne, hvor han vandt en lang række DM-titler. Han nåede en verdensranglisteplacering som nummer 10 i 1967, hvor han også nåede semifinalen i US Open. I dag står han i spidsen for Jan Leschly-fonden, der støtter danske tennistalenter.

* Davis Cup-holdet.

Danmarks herrelandshold har gennem tider ofte leveret større resultater, end spillernes placering berettigede til. I 1988 kulminerede det hele, da Danmark slog Spaniens topspillere med 3-2 i Aarhus og nåede blandt verdens otte bedste nationer med Michael Tauson, Morten Christensen og Michael Mortensen på holdet.

* Medlemsboom.

I slutningen af 1980'erne og frem mod det kommende årti var tennis blandt de største sportsgrene i Danmark. Medlemstallet kulminerede i 1990, da der i landet var 118.173 aktive tennisspillere. Tallet befandt sig over 100.000 konstant fra 1987 til 1995. Det nyeste tal er det samlede tal ved udgangen af 2018, hvor der var 72.632 medlemmer.

* Caroline Wozniacki.

Danmarks største tennisnavn nogensinde blev nummer et i verden i 2010, og i alt toppede hun verdensranglisten i 71 uger. I 2018 fik hun endelig sin grand slam-titel, da hun vandt Australian Open.

* Frederik Løchtes Wimbledon-triumf.

Frederik Løchte Nielsen opnåede sin med længder største bedrift, da han i 2012 meget overraskende vandt Wimbledon i herredouble med den britiske makker Jonathan Marray. I 2020 tiltrådte han som spillende kaptajn på Danmarks Davis Cup-hold.