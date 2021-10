Højbjergs supermål gav boost: Mest tilfreds med timingen

Sæsonen blev en indledt med en meriterende sejr over Manchester City og blev fulgt op af yderligere to sejre, inden de tre næste kampe alle blev tabt til London-rivaler.

Søndag fik Tottenham dog stoppet den negative stime med hjemmesejren på 2-1 over Aston Villa.

Højbjerg spillede selv en hovedrolle med et flot mål til 1-0, hvor han selv satte gang i angrebet og siden afsluttede eminent fra kanten af feltet.

Højbjergs jubelscene bagefter sagde det hele, men den handlede mere om målets betydning end dets skønhed.

- Det var mere vigtigheden. Vi var startet godt, men det var Aston Villa også, så målet gav os et boost og gav hele stadion et boost.

- Det fik os til at sænke skuldrene og spille mere frit. Så det var timingen, jeg var mest tilfreds med, fortæller Højbjerg i forbindelse med torsdagens landsholdstræning i Helsingør.

Han lægger ikke skjul på, at det var vigtigt at hente en sejr efter de tre nederlag til Crystal Palace, Chelsea og Arsenal på sammenlagt 1-9.

- Det betød selvfølgelig meget. Det var vigtigt at komme tilbage på ret køl efter at have lukket ni mål ind i tre kampe. Det er absolut uacceptabelt, især når man så kun scorer et mål selv. Det var ikke sjovt at være en del af.

Nu er Tottenham nogenlunde med i ligaen på en ottendeplads med fire point op til førerholdet, Chelsea.

- Selv da vi vandt tre kampe, var vi godt klar over, at vi ikke gjorde tingene perfekt og stadig var i en proces.

- Nu fik vi heldigvis en sejr over Aston Villa, så overordnet set ser det ok ud efter syv kampe. Vi er fire point efter nummer et, så hvis vi holder os til nu, kan det godt blive ok, vurderer midtbaneslideren.

Højbjerg blev hentet til Tottenham af den kontroversielle manager José Mourinho, men fra starten af den nye sæson fik danskeren en anden portugiser som træner, nemlig Nuno Espírito Santo, der har stået i spidsen for Valencia, Porto og senest Wolverhampton.

- Nuno er interessant i sin måde at gøre tingene på og bygge holdet sammen på. Han giver spillerne noget frihed og har forståelse for spillerne på forskellige positioner. Det kan blive spændende, siger Højbjerg.

Hans næste udfordring med Tottenham er udekampen næste lørdag mod Newcastle. Inden da venter to landskampe, hvor Danmark med sejre over Moldova og Østrig kan sikre billetten til VM i Qatar.