Højbjerg vil have mere end en sjælden optræden

Danskeren dominerede på midtbanen i 4-1-sejren mod Everton og fik i hvert fald bevist, at han er klar, når der er brug for ham.

Men Højbjerg vil vise, at der skal være mere brug for ham.

- At blive holdt udenfor kan betyde mange ting. Man kan blive vred og ikke gøre noget ved det, eller man kan sige "okay, jeg vil vise, at jeg er klar til at spille", siger danskeren til klubbens hjemmeside.

- Det var min mission. Den er langtfra opfyldt, men søndag var et stort skridt, siger han om at tilkæmpe sig mere spilletid.

Han indrømmer også, at sensommeren og efteråret har været hårdt for ham.

- Jeg er kommet hjem utilfreds hver eneste dag, siger han om denne sæson, hvor han indtil søndag kun havde fået seks minutter i Premier League som indskifter.

- Når man ikke har været i stand til at gøre det, man elsker mest, at spille fodbold, så er det hårdt.

Han slår samtidig fast, at han har kæmpet med næb og klør for at komme ind i varmen igen.

- Hvis du ikke spiller, kan du ikke bare sidde på sofaen og vente på, at der sker noget. Jeg kæmpede for at ændre min situation, siger Højbjerg.

Hans seneste landskamp for Danmark var tilbage til oktober 2016.

Onsdag aften kan Højbjerg komme i spil til Premier League-kampen ude mod Manchester City, som har danskerens tidligere træner fra Bayern München-tiden, Josep Guardiola, som manager.