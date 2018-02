Højbjerg om VM: Kræver dygtige spillere at holde mig væk

Det er dog mere end et år siden, at den 22-årige Southampton-spiller senest var udtaget til landsholdet, og derfor er han i øjeblikket ikke en af de mest oplagte kandidater til landstræner Åge Hareides VM-trup.

Med masser af spilletid i Premier League for Southampton i december, januar og februar har Højbjerg igen fået gang i karrieren og forbedret sine chancer for at klemme sig med til VM.

- Hvis landstræneren føler, at jeg kan hjælpe holdet, så er jeg klar.

- Men som jeg har sagt, jeg respekterer, hvad landstræneren gør, hvis han udtager en trup og sætter et hold uden mig. Det er hans valg, siger Pierre-Emile Højbjerg til Politiken.

- Lige nu er landsholdet ikke i min bog. Det er Southampton. Jeg sætter ikke næsen op efter noget. Jeg tager det, som det kommer.

- Men jeg vil sige, at de spillere, der skal med til VM i stedet for mig, skal være så dygtige, på så højt et niveau og så overbevisende i kvalitet - så lægger jeg mig fladt ned og siger, at det er i orden, siger han.

Umiddelbart har landstræner Åge Hareide ikke tænkt sig at ændre på den trup, der i 2017 førte landsholdet til VM.

- Så længe de spiller godt og spiller meget, og så længe de er skadefri og friske, er der ingen grund til at ændre på meget, siger Hareide til Politiken.

Landstræneren slår dog fast, at han følger med i Pierre-Emile Højbjergs udvikling i Southampton.

Højbjerg er noteret for 21 landskampe. Den seneste optræden var i det overraskende 0-1 nederlag på hjemmebane til Montenegro i VM-kvalifikationen i oktober 2016.