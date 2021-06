Højbjerg nød at spille samtlige minutter i Premier League

Så mange minutter blev det til i den forgangne Premier League-sæson for Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg.

Ud over de to markspillere har fire målmænd også præsteret det samme - heriblandt Leicester-keeperen Kasper Schmeichel.

I alt er det blevet til 53 klubkampe for Højbjerg, som i sæsonens løb måtte se José Mourinho blive fyret som manager i Tottenham.

- Det har været hektisk. Der har været et par kampe, ikke? Der har været lidt ømme stænger af og til. Men jeg synes, at jeg har udviklet mig positivt og har lært rigtigt meget.

- Jeg har også været heldig at få lov til at spille meget. Eller dygtig, retter Højbjerg sig selv.

Det har givet ham ekstra energi og spilleglæde at prøve sådan en sæson med så meget trænertillid.

- Jeg har fået lov til at være vedvarende i præstationerne og de ting, jeg har kunnet bidrage med. Så får man en eller anden form for sikkerhed eller selvtillid i det, man gør.

- Så går tingene op i en højere enhed. Jeg føler mig godt tilpas med den plads, jeg har fået på holdet og i klubben. Det er motiverende, siger Højbjerg.

I øjeblikket er han i EM-træningslejr med det danske landshold i Helsingør, og det har fuld fokus lige nu, men han ser også frem til store ting med Tottenham i fremtiden.

- Det er dejligt at være en del af Tottenham. Jeg håber, at vi i fremtiden kan kæmpe med om det helt sjove. Jeg glæder mig til fortsat at være en del af holdet, siger Højbjerg.

Privat er der også harmoni, og han trives med familielivet i London.

- Det er altafgørende, at der er balance i systemet, og at der er ro på. Og det er der bare. Jeg har to dejlige børn og en dejlig kone. Det skaber en god platform og nogle gode værdier, som jeg tager med mig, siger midtbanespilleren.