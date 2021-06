Højbjerg møder holdkammeraten Bale: Han gør andre bedre

Siden september sidste år har danskeren været holdkammerat med Gareth Bale i Tottenham, og Højbjerg beskriver waliseren som en meget stærk lederfigur, der formår at få holdkammeraterne til at præstere bedre.

Landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg har et særdeles godt kendskab til en af de walisiske profiler, som Danmark lørdag står over for i EM-ottendedelsfinalen mod Wales.

Derfor kan det være vitalt for Danmark at få stækket den walisiske landsholdsanfører.

- De sidste ti år er der ikke ret mange andre, som har gjort det, han har gjort. Han har scoret over 100 mål for Real Madrid. Han er en klassespiller og en fantastisk fyr. Han er en leder i den måde, han spiller på, og han driver sit hold med sig.

- Han er en af de bedste spillere, jeg nogensinde har spillet sammen med, siger Pierre-Emile Højbjerg på et pressemøde i Amsterdam.

De to spillere har ikke været i kontakt med hinanden forud for ottendedelsfinalen.

- Jeg ved, hvor meget Wales betyder for ham, og jeg ved, hvor meget kampen mod Danmark betyder for ham, og jeg ønsker ham selvfølgelig alt det bedste - bare ikke lige i morgen (lørdag, red.), siger Højbjerg.

- Jeg har ikke snakket med Højbjerg, men jeg ønsker ham held og lykke, lyder det fra Gareth Bale.

Også landsholdsmålmand Kasper Schmeichel kommer til at stå over for en holdkammerat i EM-knockoutkampen. Kuriøst nok er det walisernes førstemålmand, Danny Ward, der til daglig er reservekeeper bag Schmeichel i Leicester.

Trods 28-årige Wards vanlige titel som klubreserve, må danskerne ikke undervurdere ham, fastslår Schmeichel.

- Vi kommer til at stå over for en topklasse målmand. Hvis man har set ham spille, så ved man, at han har alle kvaliteter for at være en topmålmand.

- Vi har en fantastisk konkurrence i Leicester og et fantastisk forhold til hinanden. Jeg ser ikke mange deciderede svagheder i ham, for han er en meget rolig og komplet målmand.

- I alle de kampe jeg har set ham stå på klubplan og her til EM, der har han været fantastisk, siger Kasper Schmeichel.