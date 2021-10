Højbjerg-mål hjælper Tottenham ud af trist stime

Pierre-Emile Højbjerg spillede en central rolle i opgøret, da han scorede til 1-0.

Højbjerg var selv med til at sætte et kontraangreb i gang på banens midte, og efter at have sendt Son Heung-min afsted i dybden løb den danske midtbanespiller i position lige uden for straffesparksfeltet.

Her fik han bolden tilbage fra Son Heung-min, og med en tempereret afslutning scorede Højbjerg fladt helt ude ved den ene stolpe til 1-0 efter 26 minutter.

Ti minutter efter pausen var Son tæt på selv at score til 2-0, men i stedet udlignede Ollie Watkins for Villa efter et velspillet angreb midtvejs i anden halvleg.

Udeholdet var dog kun på omgangshøjde i fire minutter. Så strøg Son Heung-min til baglinjen og serverede perfekt for brasilianske Lucas, der nemt scorede til 2-1.

Tottenham og ikke mindst Harry Kane havde flere store chancer til at cementere sejren, men det blev ved den spinkle føring.

Danskerklubben Brentford fortsætter med at imponere som oprykker i Premier League med udesejren på 2-1 over West Ham, der blev sikret i sidste minut.

Den franske angriber Bryan Mbeumo bragte Brentford foran i det 20. minut, efter at udeholdet havde domineret indledningen.

Efter scoringen var hjemmeholdet i teten i jagten for udligningen, men Brentford, der havde Christian Nørgaard og Mathias Jørgensen med i hele kampen og Mathias Jensen i den sidste time, forsvarede sig bravt.

10 minutter før tid var der dog intet at stille op, da Jarrod Bowen bragede udligningen ind efter et hjørnespark.

Kort efter sendte Brentford-træner Thomas Frank den fjerde dansker i aktion med indskiftningen af den unge Mads Bidstrup, og den danske kvartet på grønsværen var nok begyndt at indstille sig på uafgjort, da et point blev vekslet til tre.

I sidste tillægsminut udnyttede Yoane Wissa en ripost til at score sejrsmålet.

Det sendte Brentford op på syvendepladsen med 12 point.

Helt nede på 13.-pladsen skal man finde Leicester, der med Kasper Schmeichel på kassen og Jannik Vestergaard i forsvaret spillede 2-2 ude mod Crystal Palace og Joachim Andersen.

Leicester, der nu er uden sejr i fire kampe, førte ellers 2-0 ved pausen, men hjemmeholdet slog tilbage med to mål i den sidste halve time.