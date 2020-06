Højbjerg kan miste anførerbind uden kontraktforlængelse

Men den danske landsholdsspiller har kontraktudløb om et år og har endnu ikke forlænget. Det kan betyde, at han bliver frataget anførerbindet, siger Hasenhüttl i et interview med BBC Radio.

- Det vil ikke være en god situation for ham (hvis han ikke forlænger, red.). Som anfører kan du ikke lede et hold uden at forlænge din kontrakt, siger manageren, som selv netop har forlænget sin aftale med fire år.

- Det er ikke godt at gå ind i det sidste år af din kontrakt. Det er ikke en ideel situation, men vi har muligheder for at håndtere det, og vi vil have samtaler med andre spillere for at træffe en beslutning.

På rygtebasis viser ligakonkurrenterne fra Tottenham og Everton interesse for Højbjerg, der altså kan skifte transferfrit næste sommer, hvis han ikke forlænger med Southampton.

Den 24-årige dansker har spillet 28 af holdets 29 kampe indtil videre i denne Premier League-sæson.

Southampton ligger nummer 14 og har syv point ned til nedrykningsstregen.

