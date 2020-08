Højbjerg hjælper Tottenham til kanonstart i debut

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg kunne lørdag for første gang klæde om til kamp for Tottenham efter sit skifte fra Premier League-rivalerne Southampton denne sommer.

Ganske vist var modstanden til at tage at føle på med Ipswich fra tredjebedste række som gæster til testkamp, men danskeren skulle bruge mindre end ti minutter på at gøre sig positivt bemærket i 3-0-sejren.