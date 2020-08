Pierre-Emile Højbjerg nåede at være anfører for Southampton i halvandet år. (Arkivfoto)

Højbjerg: Jeg kan se mig selv i Tottenham i mange år

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg skrev tirsdag kontrakt med Tottenham og forlader Southampton efter fire år i den sydengelske havneby.

I en video på Tottenhams twitterkonto efter skiftet forklarer den 25-årige midtbanespiller, hvorfor valget faldt på Tottenham, da han ønskede at komme videre i karrieren.

- Det, der var meget vigtigt for mig, var, at jeg ville spille i en klub, hvor jeg kunne se mig selv spille i mange år, siger han og hentyder altså til, at Tottenham ikke nødvendigvis er et springbræt til noget større.

- Tottenham var bare klubben. Jeg er meget stolt. Jeg tror, klubben går en fantastisk fremtid i møde, og den ønskede jeg så meget at blive en del af.

Højbjerg har fået en kontrakt frem til sommeren 2025 i London-klubben, der i sidste sæson sluttede som nummer seks i Premier League og skal spille Europa League efter sommerferien.

Landsmanden og landsholdskollegaen Christian Eriksen spillede i Tottenham fra 2013 og indtil januar i år, hvor han skiftede til italienske Inter.

Højbjerg kan se frem til at få karismatiske José Mourinho som sin manager i Tottenham.

Klubben nåede finalen i Champions League i sidste sæson, hvor Christian Eriksen var med til at tabe 0-2 til Liverpool. Den gang var manageren Mauricio Pochettino.