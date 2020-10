Høj tysk målscorer får fire år i FC Midtjylland

Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside, hvor det oplyses, at tyskeren kommer til Heden på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2024.

Pfeiffer har i denne sæson spillet to ligakampe og en pokalkamp uden at komme på tavlen for det tyske mandskab.

Men i sidste sæson havde han masser af mål i støvlerne, da han scorede 15 mål i sæsonen, hvor klubben sikrede sig oprykning. Her lavede han også otte oplæg til mål.

- Jeg er glad og stolt over at komme til en god klub som FC Midtjylland. Det er en klub, jeg har kendt i lang tid, så det er fantastisk at være her, og jeg har desuden fået en god snak med træneren, siger Luca Pfeiffer til FCM's hjemmeside.

- Jeg er en spiller, som gerne vil score mål. Jeg er god i boksen, stærk på hovedstød og kan også sparke den i kassen med begge fødder. Forhåbentligt kan fansene juble over mål fra mig og gode resultater.

Den 196 centimeter høje angriber skal i FC Midtjylland tage kampen om spilletid op med Sory Kaba og Junior Brumado, som indtil nu har været Brian Priskes foretrukne på toppen i denne sæson.

Det er især i feltet, at Pfeiffer skal gøre sig gældende, fortæller sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

- Vi tror på, at han kan gøre en markant forskel i Superligaen med et godt offensivt output. Han er stærk i feltet, afslutter konsekvent og er god med hovedet. Kort sagt er han en boksspiller med stort B, siger han.

FCM råder desuden over Ronnie Schwartz og Lasse Vibe.