Hobros sportschef er klar til at lappe huller i truppen

Søndagens sejr på 3-2 på hjemmebane over Sønderjyske var ikke nok for Hobro.

Dermed sluttede nordjydernes sæson søndag. Trods nederlaget var det en tilfreds sportschef, der gjorde status over sæsonen.

- Jeg er glad for, at vi sluttede af med en sejr. Vi var tæt på at gå videre i dagens opgør, men vi har brug for en pause nu, siger Jens Hammer Sørensen, der er sportschef i Hobro.

Han ser samtidigt tilbage på en sæson, som, han mener, er gået over al forventning.

- Vi slutter på niendepladsen i ligaen, og det er fornemt. Jeg er glad for, at vi slipper uden om de nervepirrende nedrykningskampe, og jeg synes, at vi har spillet noget god fodbold. Jeg er meget tilfreds med denne sæson, siger Jens Hammer Sørensen.

Han kan dog se frem til en travl sommer, for Hobro siger efter sæsonen farvel til en række profiler.

Anfører Mads Justesen stopper karrieren efter sæsonen, og også venstrebacken Bjørn Kopplin samt angriberne Quincy Antipas og Wilfred Domoraud stopper i Hobro.

Samtidig ventes også topscorer Pål Alexander Kirkevold at blive solgt.

- Stammen er på plads på holdet, men det er klart, at der er nogle enormt store huller, vi skal have lappet. Det tror jeg da også på, at vi kan, siger Jens Hammer Sørensen.

Han bekræfter, at han allerede har nogle emner i kikkerten.

Mads Justesen var efter det samlede nederlag til Sønderjyske afklaret med sit karrierestop.

- Jeg glæder mig til den nye fremtid, hvor jeg heldigvis skal være en del af klubben (i administrationen red.), og jeg er sikker på, at klubben og holdet nok skal rykke sig i en positiv retning i den kommende sæson.

- Vi har tidligere hentet nogle rigtigt dygtige folk ind, så det tror jeg på, at vi kan lykkes med igen, siger Mads Justesen.