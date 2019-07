Hobro-træner: Profilsalg sænker overlevelseschancer

Netop de to spillere og kantspilleren Edgar Babayan er nævnt som de helt store salgsobjekter i denne sommers transfervindue, og Hobro har ikke afvist at sælge profilerne.

Dette til trods for at årets superliga bliver ekstra spændende i nedrykningsduellen, hvor der skal findes hele tre nedrykkere til 1. division.

Skulle alle tre offensive profiler blive solgt i løbet af transfervinduet, så er cheftræner Peter Sørensen klar over, at chancerne for overlevelse er reduceret markant.

- Logikken siger jo, at chancerne er reduceret. Tager man profiler ud af ethvert hold, så taber man konkurrenceevne.

- Se bare på FCK mod Horsens. Når Robert Skov ikke er med, så er FCK ikke så farlige. Det er vilkårene, og så må andre spillere ind og vise, de kan spille fodbold, siger Peter Sørensen.

Cheftræneren understreger, at Hobro trods alt har kontrakt på profilerne, og at der ikke er frikøbsklausuler i aftalerne.

Derfor kræver sportschef Jens Hammer Sørensen også en høj pris for profilerne, da han anerkender, at det bliver svært at finde erstatninger.

- Vi er klar til at sælge til den rigtige pris. Men vi skal stå virkelig tidligt op for at erstatte de gutter. Så vi skal tænkte os godt om, inden vi sælger, og tage os godt betalt.

- Jeg kan love dig for, at jeg ikke har stemt for, at der skal være tre nedrykkere. Men heldigvis har vi en god historik med at erstatte profiler, og transfervinduet arbejder for os, siger Jens Hammer Sørensen.

Hobro har allerede solgt midtbaneprofilen Vito Hammershøj-Mistrati i det her transfervindue til netop Randers.