Hobro-træner: Mange gode præstationer trods få point

Ydermere har holdet kun skrabet to point sammen i de seneste seks kampe. Alligevel mener Hobro-træner Peter Sørensen, at holdet har leveret gode præstationer i flere kampe.

Hobro led et nederlag for fjerde gang i de seneste fem kampe, da holdet på udebane tabte 1-2 til OB i 3F Superligaen.

- På trods af mange gode præstationer, er der for få sejre. Jeg vil gerne tilstå, at det ikke er mange point (to point fra de sidste seks kampe, red.), siger Peter Sørensen.

- Jeg synes, at vi spillede en god kamp mod OB med undtagelse af de første minutter, og igen var vi med helt til sidst, ligesom vi har været i stort set alle kampe.

Hobro har kun lavet 15 mål, hvilket er tredjefærrest af alle klubber, og det er på trods af, at klubben spiller med mange offensivt anlagte spillere.

- Jeg synes ikke, man kan klandre os for at være defensivt indstillet, for vi spiller med fire angribere stort set hver gang.

- Der er ikke andet at gøre end at spille med de bedste offensive spillere, vi har og så øve os i at få sat det sammen på en sådan måde, at vi får noget mere ud af anstrengelserne.

- Det handler om at være skarpere i den sidste del af spillet.

Efter kampen mod OB var forsvarsspiller Rasmus Minor Petersen træt af et par af holdets tidligere præstationer, men påpegede dog, at han sporer fremgang.

- Vi havde et par sløje kampe mod AaB (0-2, red.) og Horsens (0-1, red.), hvor vores attitude ikke var tilfredsstillende.

- Men efter, at vi kom bagud mod Silkeborg (1-1, red.), viste vi den moral og arbejdsindsats, der skal til.

- Vi skal have minimeret de små fejl, som vi er blevet straffet på, og så skal det nok komme, siger Rasmus Minor Petersen.