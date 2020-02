Hobro-træner: Ingen har presset FCM sådan i en time

- I det sidste års tid så har FC Midtjylland næppe været oppe imod et hold, der har haft så godt fat i dem i en time som os. Så det er en stor skuffelse, at seks-otte meget store chancer ikke gav mål, siger Peter Sørensen.

Hobro-træneren understregede samtidig holdets fremtidige perspektiver. Men nu hvor Esbjerg søndag kan overhale Hobro på Superligaens 13.-plads, så skal der bruges point.

- Når holdet i næsten en time spillede så godt mod Danmarks bedste hold, så var det en illustration af vores kvalitet.

- Men vi skal bruge point, og det ærgrer mig, at vi ikke fik noget ud af anstrengelserne, siger træneren.

Selv om den fine præstation mod FCM ikke var nok til point, så mener han, at lignende præstationer kan være nok mod konkurrenterne.

- Vi behøver ikke at lyve. Vores præstation var fremragende, og at det ikke var nok mod FCM, betyder ikke, at det ikke er nok mod andre hold, siger Sørensen.

FCM-træner Brian Priske mente ikke, at midtjyderne var på hælene i hele den første time, men indrømmer, at kampens første 30 minutter langtfra var godkendt.

Han mente dog, at holdet i anden halvleg viste den fornødne kvalitet, som kræves af et tophold.

- Vi steppede op i anden halvleg, men i den første halve time var vi bestemt ikke gode, og vi vidste, Hobro kunne gøre ondt på os.

- Alle mesterskabshold vil kigge tilbage på nogle kampe, hvor holdet akkurat havde heldet, marginalerne og kvaliteten, siger Priske.

Med sejren øgede FC Midtjylland forspringet til FC København til ti point i toppen af Superligaen. FCK, der har spillet en kamp færre, møder søndag Silkeborg.