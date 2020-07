Hobro tager alvorssnak med Louati efter spytklat mod Corlu

- Til gårsdagens kamp mod Lyngby BK spyttede Imed Louati efter Rezan Corlu. En situation, som Hobro IK tager afstand fra. Det er både forbudt og forkert og hører ingen steder hjemme i fodbold.

- Der bliver taget en alvorssnak med Imed Louati, lyder det.

Mandagens skæbnekamp endte 2-2. Det betyder, at Lyngby over to kampe besejrede Hobro med sammenlagt 4-3.

Dermed sikrede Lyngby sig endnu en sæson i landets bedste fodboldrække, mens Hobro må en tur ned i den næstbedste række.

Sammenstødet mellem Louati og Corlu opstod dybt inde i overtiden, da Lyngbys André Riel blev nedlagt på vej mod et helt tomt Hobro-mål.

Corlu skubbede først til Edgar Babayan, der stod for tacklingen, inden han og Louati senere røg i totterne på hinanden.

Kaosset endte med, at dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen uddelte tre udvisninger. Babayan fik rødt kort for tacklingen, mens Hobros Brandon Onkony og Rezan Corlu blev udvist for den efterfølgende tumult.