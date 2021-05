Hobro stopper samarbejdet med midlertidig cheftræner

Fodboldklubben Hobro har valgt at stoppe samarbejdet med sin midlertidige cheftræner, Michael Kryger.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Kryger har været assistent i Hobro siden 2014 og overtog posten som midlertidig chef, da Peter Sørensen stoppede i februar.

Nu er han fortid i klubben, og ifølge formand Peter Christensen sker det efter gensidig aftale.

- Da Peter Sørensen valgte at sige farvel, steppede Michael Kryger op og overtog midlertidigt tøjlerne i Hobro IK. Det var ikke en nem opgave, så vi har stor respekt for, at Michael tog kampen op og kørte sæsonen færdig.

- Vi har efter sæsonens afslutning arbejdet på at finde en ny cheftræner til Hobro og i den forbindelse undersøgt forskellige muligheder og konstellationer.

- Efter samtale med Michael Kryger er vi blevet enige om at stoppe samarbejdet og på denne måde starte på en frisk, siger han.

Hobro overlevede lige nøjagtig i 1. division i den forgangne sæson. Holdet endte to point over nedrykkerne fra Kolding IF og sluttede som nummer tre i nedrykningsspillet.

For en uge siden kom det frem, at klubbens mangeårige sportschef Jens Hammer var blevet fyret.