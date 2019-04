Hobro sigter fortsat efter tredjepladsen

Hobro var ellers kommet tilbage i kampen efter at have været bagud 0-1, men for anden kamp i streg indkasserede nordjyderne i kampens overtid.

Hobro IK tabte for tredje gang denne sæson til lokalrivalerne fra Randers FC, da det blev til et 1-2 nederlag i søndagens tidlige superligakamp.

Dermed taber cheftræner Peter Sørensens tropper terræn til Vendsyssel FF i kampen om puljens tredjeplads, hvor de nu halter 4 point bag vendelboerne.

Alligevel har Peter Sørensen dog troen på, at tredjepladsen er inden for rækkevidde.

- Det er fortsat realistisk at indhente Vendsyssel, og det er nogle meget jævnbyrdige kampe, som venter forude. Vi har haft modgang i de seneste to kampe, men vi tror fortsat på det.

- Vi mangler selv at møde Vendsyssel på hjemmebane, og hvis vi vinder der, så kan alt ske, siger Peter Sørensen.

I sidste rundes kamp mod AaB lukkede Hobro ligeledes et mål ind i overtiden, og ifølge anfører Jonas Brix-Damborg er det mentalt hårdt at komme sig over.

- Vi lever matematisk endnu, men det tager da på os mentalt, at vi nu igen lukkede et mål ind i overtiden. Vi spillede igen en fin kamp, og vi havde fortjent bedre, siger en skuffet Jonas Brix-Damborg.

Humøret var anderledes højt hos Randers-træner Thomas Thomasberg, der dog havde en smule ondt af sin gamle klub.

- Det er hårdt for Hobro at indkassere et mål i overtiden igen, og det gør da lidt ondt, da det jo er min gamle klub. De kæmper for deres overlevelse, og det håber jeg, at de klarer. De er et habilt fodboldhold, hvilket de viste mod os, siger Thomas Thomasberg.

Hobro har allerede mulighed for revanche i næste runde, når holdet gæster Randers.