Hobro regner med et lukket transfervindue i januar

Hobro spillede søndag eftermiddag holdets sidste hjemmekamp i efteråret, da det blev til 1-1 mod AC Horsens. Efter kampen erklærede sportschef Jens Hammer Sørensen, at klubben regner med et roligt transfervindue i januar måned.

- Som udgangspunkt har vi allerede lukket vinduet. Vi får to nye mand ind i form af Alexander Baun fra Skive og Frans Dias Putros fra Fredericia. Derudover skal vi ikke have nogen ud eller ind, siger sportschefen.

Jens Hammer Sørensen må dog forholde sig til, at der er interesse for klubbens norske topscorer, Pål Alexander Kirkevold, der kan blive solgt i januars transfervindue.

I det tilfælde ser sportschefen dog muligheden for, at erstatningen for Kirkevold allerede er i truppen. Her peger han på angriberen Wilfried Domoraud, der har været skadet siden marts måned.

- Vi får Domoraud tilbage, og han giver os en anden fysisk dimension. Det bliver en af dem, som vi afgjort håber på er i fuldt vigør i foråret, siger Jens Hammer Sørensen, der ikke udtrykker bekymring ved eventuelt at miste Kirkevold.

- Det er nok muligt, at det er Pål (Alexander Kirkevold red.), der har scoret målene, men det er i højere grad Quincy Antipas, der får for lidt kredit.

- Alle de angribere, der har spillet med ham, har scoret mange mål for os. Det kan sagtens være, at vi kan erstatte Pål med en anden, der også kan passe sammen med Quincy Antipas, slutter sportschefen.

Jens Hammer Sørensen bakkes op af vikarierende anfører Jonas Brix-Damborg, der heller ikke er bekymret for en mulig fremtid uden Pål Alexander Kirkevold.

- Der har tidligere været topscorere, der er blevet solgt, og her har klubben vist, at den hurtigt kan finde en erstatning, siger Brix-Damborg, der dog understreger, at han glæder sig over at spille sammen med Kirkevold.

I næste runde slutter Hobro efteråret af med en tur til Farum og et møde med FC Nordsjælland.