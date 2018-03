Hobro-profiler lader andre snakke om top-6

Den norske angriber glæder sig over scoringerne og afviser samtidig, at den seneste stime uden mål skulle have påvirket ham.

- Det er altid dejligt at få scoret, men det var ikke noget, der har fyldt ekstremt meget hos mig. Det eneste, der har irriteret mig, har været, at der er blevet snakket så meget om det.

- Jeg har været ganske tryg ved, at det nok skulle komme, siger han.

Med den tiltrængte sejr holder Hobro samtidig liv i håbet om en placering i Alka Superligaens top-6, men målscorer Kirkevold lader andre tale om holdets chancer for at nå en plads i mesterskabsspillet.

- Der er mange hold tæt på sjettepladsen, så det er en mulighed for os, men det må eksperterne diskutere. Vi fokuserer bare på os selv, og så må vi se, hvor vi ender henne, siger han.

Midtbaneprofilen Vito Hammershøy-Mistrati afviser også, at holdet har fokus på at slutte blandt de seks bedste i grundspillet.

- Det betød alt at få vundet igen. Om vi lige kommer i top-6 eller ej, er ikke så vigtigt for os, selv om det vil være dejligt allerede at være reddet der, men det er ikke en katastrofe, hvis vi ikke kommer i top-6, siger han.

Han glæder sig i stedet over, at holdet mod Lyngby endelig lykkedes rent offensivt, efter at Hobro i forårets første fire kampe blot havde scoret et enkelt mål.

- Vi lykkedes ekstremt godt med at lægge pres på deres forsvar, og vi kom til flere gode indlæg og chancer. Vi spillede en god kamp og lykkedes med en del ting, som vi ikke lykkedes med i de andre kampe i foråret, siger han.

Hobro står med to kampe tilbage af grundspillet noteret for 31 point. I de sidste kampe venter først Silkeborg på hjemmebane, inden holdet skal en tur til Brøndby.