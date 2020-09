Hobro og Viborg deler point i begivenhedsrig premierekamp

Hobro rykkede sidste sæson ned fra Superligaen, mens Viborg kom på andenpladsen i 1. Division. Der er derfor tale om to hold, der på forhånd er udset til at blande sig i topstriden i rækken.

Det endte således 1-1, da de to afviklede et underholdende opgør i Hobro.

Første halvleg i torsdagens opgøret endte uden scoringer.

Ikke lang tid efter anden halvlegs start kom kampens første scoring. Et hjørnespark sejlede hele vejen over til Mads Hvilsom, der ved bagstolpen kunne sende bolden i kassen til en Hobro-føring.

Mads Hvilsom, der sidste sommer vendte tilbage til Hobro, var skadet store dele af sidste sæson. Men torsdag fik han en god start på den nye sæson.

Med cirka ti minutter tilbage af opgøret kom udligningen for hjemmeholdet.

Christian Sørensen blev spillet godt fri på venstrefløjen. Herfra chippede han bolden ind i den bageste del af feltet, hvor den tidligere Hobro-spiller Sebastian Grønning dukkede op og pandede bolden ind i målhjørnet.

I de døende minutter var begge hold tæt på at tage sejren.

Hobro fik faktisk også sendt bolden i mål efter et hjørnespark, hvor værterne havde fyldt det lille felt med masser af spillere. Der blev dog fløjtet for et frispark efter stor tumult omkring målmand Can Dursun.

Det endte derfor uafgjort i sæsonens første kamp i 1. Division.