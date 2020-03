Hobro og Sønderjyske hjemsender hele spillertruppen

Fredag meldte en række superligaklubber ud, at store dele af administrationen samt trænere var blevet sendt hjem med fuld løn uden at skulle arbejde som en del af regeringens trepartsaftale.

Men hvor superligatruppen i de fleste klubber fortsat træner, så er Hobro og Sønderjyske gået skridtet videre for at sikre de ansatte mod smitte med coronavirus.

I de to jyske superligaklubber fra henholdsvis nord og syd har man fredag også sendt alle klubbens spillere hjem. Ligesom de fleste andre ansatte også er sendt hjem.

- Hele Danmark og verden er ramt af denne frygtelige pandemi, siger klubbens salgsansvarlige direktør, Jimmie Nielsen, til klubbens hjemmeside.

- Vi har derfor valgt ud fra den nuværende samfundssituation at hjemsende vores medarbejdere under denne trepartsordning, så alle medarbejdere kan vende retur til deres arbejde, når coronavirusset er under kontrol.

Men modsat i klubber som Brøndby, AaB, AGF og OB, så gælder det altså også hele spillertruppen.

Derudover gælder det trænerstab, folkene bag holdet og talentafdelingen samt størstedelen af administrationen.

I Sønderjyske gælder hjemsendelsen alle spillere i klubben, som ud over superligaholdet også tæller et ishockeyhold, et herrehåndboldhold og et damehåndboldhold.

Også Lyngby Boldklub har valgt at sende klubbens kontraktspillere hjem sammen med størstedelen af klubbens personale.