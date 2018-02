Hobro-lejr parkerer snakken om top-6 på et sidespor

Hobro IK spillede søndag eftermiddag uafgjort 0-0 på udebane mod Randers FC i Alka Superligaen. Det uafgjorte resultat betyder, at Hobro nu er ude af top-6, efter at Horsens tidligere søndag formåede at slå Helsingør.

Spørger man Hobros cheftræner, Thomas Thomasberg, er det dog ikke noget, som bekymrer ham synderligt.

- Vi skal bare skrabe point sammen, og så må vi se, hvor vi ender henne til sidst. Vi har ikke brugt ret meget krudt på at snakke om top-6, siger Thomas Thomasberg.

Med to svære opgaver i de kommende kampe, vil træneren hellere vente med at snakke om sin klubs muligheder for at komme med i det mest prominente af de to slutspil.

- Når vi har vundet nogle kampe, har vi også en chance for at komme i top-6. Nu venter der to svære kampe mod FC Midtjylland og FC København, så lad os se, hvor vi står efter de to opgør.

- Det er ingen katastrofe, hvis det ikke kommer til at ske, siger Thomasberg.

Trænerens holdning deles af midtbanespilleren Vito Mistrati.

- Top-6 er ligegyldigt. Det har vi ikke fokus på. Lige nu skal vi bare fokusere på at hente så mange point som muligt, siger Vito Mistrati.

Hobro ligger i skrivende stund nummer syv i Alka Superligaen, men kan overhales af AaB senere søndag. Hobro er á point med OB, som aktuelt er nummer seks.