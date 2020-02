Hobro kigger nedad efter nederlag til Sønderjyske

Derfor mener Hobro-træner Peter Sørensen, at hans hold skal gå efter at holde de øvrige hold bag sig. Hobro har 17 point, mens Esbjerg og Silkeborg ligger under med henholdsvis 16 og 10 point.

- Nu er vi nødt til at koncentrere os om de kommende kampe og dermed holde Esbjerg og Silkeborg under os, siger Hobros træner.

Det er især på grund af søndagens nederlag, at nordjyderne nu kigger nedad, siger Sørensen.

- Det er klart, hvis vi havde vundet, havde der været to point op til Sønderjyske, nu er der otte, og det gør det meget vanskeligt at nå derop, konstaterer han.

Hobro møder i næste runde ligaens førerhold, FC Midtjylland, og herefter skal holdet en tur til Aarhus, hvor nummer tre, AGF, venter.

Det lægger Hobro-træneren dog ikke det store i, da han mener, at konkurrenterne også har svære kampe i vente.

- Vi har et svært program, men det betyder ikke noget, for det har de andre hold også, mener han.

Søndagens nederlag var den 12. kamp i træk uden sejr til Hobro, og viceanfører Rasmus Minor mener, at det er hårdt, men at der i truppen stadig er tro på tingene.

- Vi stoler på vores spillestil og koncept, og det er hårdt lige nu, når vi taber, men der er stadig tro på, at vi kan få det vendt, siger viceanføreren.

Af de 12 kampe er blandt andet de seks endt uafgjort, og midtstopperen nævner, at de små ting har været forskellen på uafgjort og sejr.

- Der skal ikke ske meget i fodbold, for at det vender, og vi vil selvfølgelig gerne have det tippet over, så vi kan få tre point i stedet for et enkelt, slutter han.