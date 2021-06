Hobro hyrer tidligere spillerprofil som cheftræner

Det blev blandt andet til sejre over både Brøndby og FC København undervejs i sæsonen, hvor Martin Thomsen viste, at han var i besiddelse af et stærkt venstreben.

- Martin har som spiller været en stor del af Hobro IK's succes og kender til klubben og vores værdier, siger klubformand Peter Christensen til klubbens hjemmeside.

- Efter flere samtaler blev vi bekræftet i, at Martin er den rigtige til at overtage cheftrænersædet i Hobro IK. Martin er en fagligt dygtig træner, der kender 1. division rigtig godt, og vi er sikre på, at Martins kompetencer og tilgang til fodbolden bliver en gevinst for Hobro IK, siger formanden.

Martin Thomsen overtager jobbet fra Michael Kryger, der har været midlertidig træner, siden Peter Sørensen sagde op februar.

- Jeg er glad og stolt over at blive præsenteret som cheftræner i Hobro IK, og jeg ser frem til at blive en del af et rigtig spændende projekt.

- Det er en ny start for Hobro IK, og jeg glæder mig til igen at skulle repræsentere klubben. En klub, jeg kender godt, og som har givet mig mange gode oplevelser som spiller, siger Thomsen.

Hobro rykkede sidste år ud af Superligaen og endte i den seneste sæson fjerdesidst i landets næstbedste række. Klubben sagde for nylig farvel til Jens Hammer Sørensen, der i en årrække har tegnet klubben som sportschef.

Martin Thomsens nu forhenværende arbejdsgiver, Skive, rykkede ud af 1. division.