Hobro henter amerikaner og udtager ham til lyndebut

Han er tiltænkt en rolle som midtbanespiller, men kan også spille længere fremme på banen. Det siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen.

- Yosef har imponeret os i de seneste uger, hvor han har trænet med. Han har vist, at han er en rigtig dygtig spiller med et stort potentiale, og vi håber, at potentialet kan forløses her i Hobro.

- Vi har set Yosef på flere forskellige offensive pladser, og han har gjort det godt på dem alle. Han kommer godt rundt på banen og er dygtig på bolden, og derudover er han god med begge ben, siger Jens Hammer Sørensen.

Yosef Samuel bliver den tredje amerikaner i Hobros trup, og han er glad for, at han har selskab af to landsmænd.

Klubben er som en stor familie, og det har også gjort det let for mig, at der med Emmanuel Sabbi og Christian Cappis er to andre amerikanere i klubben i forvejen. Nu glæder jeg mig bare til at bidrage så meget som muligt til holdet, siger Yosef Samuel.

Han har tidligere været tilknyttet Atlanta Uniteds reservehold.