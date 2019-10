Hobro-formand vil spare breddespillere væk

Da der i samme ombæring blev uddelt den første omgang tv-penge i denne sæson, fik Hobro en streg i regningen ved ikke at fastholde deres 12.-plads.

Da Hobro sidste weekend tabte 0-1 til Horsens, betød det også, at klubben dumpede ned på Superligaens 13.-plads.

Kühnel forklarede søndag efter Hobros 1-1-kamp mod Silkeborg, hvilke økonomiske besparelser klubben står overfor i det kommende transfervindue.

- Vi besluttede for lang tid siden, at en trup på 27 mand er for mange, og vi skal gerne ned omkring 24 spillere. Men der er tale om en skæring i breddespillere og ikke i profiler.

- Vi havde et underskud sidste år, så vi er nødt til at tilpasse omkostningerne. Men det betyder ikke, at vi ikke har penge til benzin eller forlænge med profiler, siger Kühnel.

Kühnel understreger samtidig, at der ikke er penge til at hente nye spillere ind, medmindre Hobro sælger nogle andre.

- Vi køber kun ind, hvis vi får solgt en spiller, for vi skal ikke dræbe vores start-11'er, siger Kühnel.

Hobro har i sæsonen ikke indfriet den forventede 12.-plads, som der var budgetteret med, men sportschef Jens Hammer kalder budgetteringen for en hårfin balance.

- Kampen mod Silkeborg viser, at Superligaen er et spørgsmål om stolpe ind og stolpe ud. Det er hårfint, og dagsformen er afgørende for, hvor man ender i tabellen, siger Hammer.

At Hobro står uden en krone i vinterens transfervindue er sportschefen vant til, og han sætter ord på den udfordring, der venter.

- Jeg kan godt lide, at man har hele sæsonens hold på plads om sommeren. Det samme har vi gjort i år, og jeg tror på, at den tilgang kan sikre overlevelse.

- Måske kommer der enkelte afgange. Mod Silkeborg var der mange scouts på plads, men der er intet konkret lige nu, siger Jens Hammer.